不滿網店遲送球衣　買家發難展示警察委任證　揚言「搵人刮你」

一間售賣球衣的網店今(7日)在社交網站發貼文，指早前向一名買家出售球衣，惟因故要延遲數天寄出。有買家不滿傳訊息要求網店出貨，更傳送一張有警察委任證的相片，促網店即日交收，否則「我自己開個RN(開案)搵人刮你」。有網民質疑有關人士是否警員，亦有人質疑該人若是警員，涉濫用職權。警方稱正了解事件。

該網店指有關貨品於上周五(3日)送到，已到貨兩日，惟「突然有事唔得閒(寄)都通知咗客人」，有1名買家疑對此感不滿，展示1張有警察委任證的相片，指要「搵人刮你(店方)」，更稱「你自己做定心理準備，路比(畀)左(咗)你揀」，更警告「唔好再玩嘢」。

該網店在貼文中承認自己遲寄出，「拖咗係我嘅問題......話呢幾日一定寄出，呢幾日亦都唔係一個實數，會改善」，指出當日「真係有事」，但由於買家展示有警察委任證的相片，指再唔寄就「開案」，故「唔想煩包佢運費搵速遞當晚即刻送貨」，買家最終亦表示有收到貨。

事件在網上引起熱烈討論，各有不同意見。有人認為店方應如期寄貨；有人質疑該人是否冒警，建議店主報案，「交比(畀)警方查個水落石出」。有人認為該「警員」為私人事務而展示委任證實屬不當，有濫用職權及恐嚇之嫌。

至於買家一方，據了解，由於他過往曾有2次網上購物被騙經歷，故在網購方面較謹慎，擔心再次受騙。今次事件中，店方於本月3至5日先後7次答應寄貨，但最終都沒有寄出，買家後來知道店方身在荃灣，特地到荃灣港鐵站等，但店方都拒絕出現。

買家恐防自己受騙，千方百計冀與店方聯絡，包括要求店方提供電話號碼直接聯絡、欲駕車直接找店方取貨，但被一一拒絕。

警方發言人回覆指，警隊一直重視人員的操守和行為，如有個別警務人員涉嫌違紀，警隊會跟進，並按既定機制公平公正調查。