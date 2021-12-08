浸大明年推遊戲設計與動畫課程　培養具創造力人才

浸會大學將於2022年9月開辦4年制的「傳理學學士(榮譽)-遊戲設計與動畫主修」，成為全港首間大學推出「遊戲設計與動畫」的主修課程。課程培養擁有遊戲設計思維、能以動畫故事作溝通的專業人才，畢業生可到各地遊戲業界發展，成為遊戲設計師、動畫師等。浸大動畫向來「爭崩頭」，新課程僅20個學額，學院指創作力是着重之處，學生亦不可半途而廢。

該課程由浸大電影學院主辦，將取代連續3年蟬聯大學聯招最熱門課程的「傳理學學士-電影主修-動畫及媒體藝術專修」。改革後的課程除了培訓懂得編寫遊戲的程式設計員，亦培育富有創意的人才，能以數碼媒體創作遊戲和故事，並對動畫文化有深入認識。入讀學生可選修歷史系，人文創意寫作系，音樂系的科目，提升創作思維。

新課程涵蓋「遊戲設計」及「電腦動畫」兩大範疇，包括繪圖及編程等。課程主任兼浸大電影學院高級講師李啟華表示，數碼遊戲並非限於娛樂，日常生活亦可應用，例如地產樓盤介紹及教材等。他又形容遊戲設計與動畫是新的「世界語言」，不論本地或外地均「渴市」，畢業生出路廣闊。

收生要求方面，申請人須提交相關的作品集，展示創意、視覺與設計能力；另外亦要遞交「意向書」，闡述選科的原因。李表示，課程着重學生態度及堅毅力，不可半途而廢，提醒「鍾意玩」與「鍾意整」是兩回事，故希望了解學生目標。他又重申學科並非訓練學生「打機」，而且培養有創造力的人才。