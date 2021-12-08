廢膠棄置量升　回收量續跌

塑膠產品為人類提供便利，但其帶來的棄置問題亦困擾人類。根據環保署最新的資料，2019年廢塑膠棄置量佔整體都市固體廢物的21%，每日平均棄置2,320公噸，是繼廚餘、廢紙後第3高，而且廢塑膠棄置量更持續攀升，2019年較2015年上升6.3%，回收量則持續下跌。

根據2019年《香港固體廢物監察報告》，該年都市固體廢物每日平均棄置量為11,057公噸。在廢塑料分類中，棄置量最高為膠袋，佔33%；第二是塑膠餐具，佔6.9%；第3為主要製作成塑膠飲料容器的聚脂纖維塑膠瓶佔5.2%，其他則為發泡膠餐具及透明包裝膠膜等。

雖然港府在早年已大力推動回收，惟成效不彰，整體回收量自2015年起持續下跌，而塑膠在2019年的回收量更只有77,100公噸，佔整體的4.7%。為了加強回收廢塑膠與源頭減廢，港府在本年先後推出「塑膠飲料容器生產者責任計劃」公眾諮詢，又在多區設置逆向自動售貨機（俗稱「入樽機」），以每個膠樽提供一毫回贈吸引市民回收，同時又提出分階段規管餐飲處所向堂食與外賣客人提供即棄發泡膠與其他塑膠餐具，又將全面禁止發泡膠餐具銷售，預料最快可在2025年起推行。