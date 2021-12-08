東方日報A1：規管包裝袋大細超　堆填區吃不消

港府正進行管制即棄塑膠公眾諮詢，並將於本月29日結束，7類擬管制對象中包括了本地產品包裝塑膠，例如裝雞蛋的膠盒，或即食麵包裝袋，但港府表明新例只針對本地產品，進口產品不受影響。有環團指，光是本地生產的米、即食麵、中式麵及糖，去年已售出二億件，相關包裝袋的長度足以圍繞地球兩圈，但新例不管的進口產品銷量更多，保守估計每年在本港產生幾十億至過百億個食物塑膠包裝，足以鋪滿整個地球。環團及環諮會成員批評新例「大細超」，強調不規管進口產品的塑膠包裝，無助解決廢膠圍城問題，堆填區的負擔只會愈來愈重。

環保團體綠色力量、綠色和平、綠惜地球、綠領行動昨日聯合發布《超市四類貨品塑膠包裝調查》。他們根據市場調查機構尼爾森提供的貨品銷售量，挑選4類貨品，包括米、即食麵、中式麵及糖作分析，發現單計上年於超市、便利店等零售點，已售出近二億件貨品。環團其後派人到超市量度該4類貨品中521種產品的即棄塑膠包裝長度，推算其總長度近8萬公里，足以圍繞地球兩圈，但環團均指，情況只是冰山一角。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗表示，是次調查只包括4類食物貨品包裝，仍未計算其他食品的包裝袋數字。他估算，本港每年進口的食品中產生至少數十億，甚至過百億個即棄塑膠包裝袋，形容「面積足以鋪滿整個地球」。

現時可持續發展委員會正開展「管制即棄塑膠公眾參與」，聚焦規管「非必要」、「難以回收」的塑膠產品，包括管制本地零售食品的塑膠包裝，惟外地進口的塑膠包裝則未有納入管制的諮詢範圍。政府代表前日在環境諮詢委員會表示，香港不能一下子管制全球進口的貨品。環諮會委員兼餐飲業代表黃傑龍指，假如現時只規管本地生產貨品不可使用塑膠包裝，但未有規管海外貨品的塑膠包裝，例如日本雞蛋可使用膠托，惟本地雞蛋則需用上可循環再造物料來包裝，將造成「無法扭轉的不公平」，削弱本地貨的競爭力。

綠色和平項目主任譚穎琳亦批評，現時的諮詢框架有漏洞，因為現時已有不少本地貨品在海外包裝後直接進口，而這些貨品將不受規管。譚不排除未來有商家會利用海外包裝的漏洞，將包裝程序由本地轉往外地，以逃避本地塑膠包裝的規管，無助解決廢膠圍城問題。她認為政府應全面計劃走塑藍圖，涵蓋市場上即棄塑膠的類別及棄置量，制訂淘汰即棄塑膠的整體目標及時間表。

香港食品及飲品行業總會主席黃家和表示，本港生產的食物種類與數量上較少，故本地超過90%食物依賴進口，而外地輸入的易腐爛的食品，例如雞蛋、水果等，均需特別「紮實」的包裝，確保運送時不會損毀。他補充，業界曾多次向供應商反映轉用環保包裝物料，惟生產商因本港市場規模小而未有配合，而且使用環保包裝物料會令成本增加，屆時將轉嫁消費者，反問市民是否可以接受為環保而買貴貨，他認為港府在推動環保之餘，亦要平衡社會需要。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：