英下議院否決放寬BNO簽證議案　97後出生港人無法獨立申請

英國國會下議院周三(7日)討論，是否讓1997年後出世、父母其中一方持有英國國民(海外)護照(BNO)的港人，申請BNO移民簽證的修正案；修正案最終不獲英國政府採納。

上月初英國國會審議《國籍與邊界法案》時，下議院議員保守黨前首席大臣祈達文(Damian Green)提出修正建議，呼籲放寬BNO簽證申請資格，讓父母其中一方持有BNO的人士，也可以申請BNO簽證。修正案在周三下議院辯論，期間移民政務次官福斯特(Kevin Foster)指出，修正案沒有設年齡限制，也可延伸至從未踏足過香港的持BNO護照人士子女，這存在着一些問題。他又指出，不符合資格申請BNO簽證的人士仍有方法前往英國，例如以學生身份和透過工作假期，而英國每年有1,000個工作假期名額，比申請人數多。

祈達文之後表示，當天不會在下議院推動對議案進行投票，並說希望給予政府官員更多時間，為適合香港年輕人的流動計劃制定更好的細節。他又期望上議院版本的修正案能夠獲得通過。

在辯論之前，中國外交部發言人趙立堅已表明，中方多次重申在所謂英國海外護照問題上的立場，並反對英方干涉中國內政和香港事務，認為英方此做法是損人不利己，亦注定失敗。