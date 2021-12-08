社協獲授權向無家者發豁免證明　憂有隱蔽戶成「漏網之魚」

政府早前宣布，市民明日(9日)起到任何食肆堂食，必須使用「安心出行」，當中三類人士獲額免，包括獲得證明書的無家者等。香港社區組織協會社區組織幹事薛錦屏今日(8日)在電台節目中表示，社協是其中一個向無家者發放豁免證明書的非政府機構，但至今仍未有更多資料，擔心未能在一日內處理千名無家者申請，又指無家者接收資訊的速度較慢等，故估計會有「漏網之魚」未能獲發豁免證明書。

薛錦屏稱，社協是其中一個向無家者發放豁免證明書的非政府機構，但暫無更多資訊，因社署昨日(7日)才聯絡他們，但至晚上仍未收到其他資料，而必須使用「安心出行」的新措施將在明日實施，故擔心未必可在一日內處理千名無家者。

薛續指，因部分人未必想公開無家者的身份，而且無家者接收資訊的速度較慢，加上部分人較隱蔽、不願求助，估計日後會有「漏網之魚」未能獲發豁免證明書。

她又指，自11月進入政府場所時要用安心出行後，無家者正適應相關安排，惟有小部分人難以證明自己是無家者，他們通常會避免進入相關場所，故歡迎政府可發出豁免證明書的安排。