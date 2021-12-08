E-APP明起接受報名　一鍵報讀多個專上課程　包括SSSDP副學位

教育局明日(9日)推出新一輪「專上課程電子預先報名平台」(E-APP)網上報名服務，讓應屆香港中學文憑考試考生預先報讀2022/23學年「大學聯合招生辦法」(JUPAS)以外的全日制經本地評審副學位及學士學位課程。首輪申請期由明日起至2022年5月23日，次輪申請期則由2022年5月27日至7月11日。

E-APP是免費電子報名平台，申請者透過E-APP系統填妥一份申請表，便可報讀大部分聯招以外的專上課程，當中包括「指定專業／界別課程資助計劃」(SSSDP)下的副學位課程及「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」(NMTSS)下大部分的合資格課程。新一輪的E-APP有約30所專上院校及其附屬學院參與，有關專上院校會盡早處理申請，並可在文憑試成績公布前，預先給予合資格的學生有條件取錄。

教育局建議學生報名前，在E-APP網站觀看報名流程的教學短片和瀏覽「自資專上教育資訊平台」（Concourse）內有關專上院校的資訊及約450個聯招以外的全日制經本地評審高級文憑、副學士和學士學位課程的資料。教育局亦會將各院校2022/23學年的預計收生學額、課程報名及收生安排，以及過去的收生成績及畢業生統計數據等資料上載到Concourse。