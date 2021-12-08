21歲女參與非法示威　辯稱雷射筆用作觀星　今被判囚3個月

前年12月1日九龍區的遊行演變成暴力衝突，深夜時旺角彌敦道一帶有示威者聚集，與警方對峙，及後警方圍堵示威者，其中1名無業女子當場被捕，並被搜出雷射筆。她早前承認一項非法集結罪，另一項管有攻擊性武器罪獲撤銷，今日(8日)在九龍城法院被判處監禁3個月。裁判官崔美霞直指，被告無視警方警告，逗留現場，使情況惡化，而涉案雷射筆放在被告的前褲袋內，有機會隨時使用，故此判刑須具阻嚇性。

21歲無業被告鄭穎姿同意案情，指2019年12月1日，旺角山東街及彌敦道，有近百名示威者集結及叫囂，警方有舉藍旗警告示威者。及至11時半，警方包圍及截查示威者，被告被截查，搜出黑色口罩、雷射筆等物件，警員遂將其拘捕。

辯方求情指，被告當晚與朋友約會後，途經案發現場，一時愚昧才加入，並非存心到場。涉案雷射筆則打算用作觀星用途。裁判官判刑指，被告的行為可能危害他人安全，破壞社會秩序及安寧，但考慮被告認罪，最終判處她囚3個月。

案件編號：KCCC 1575/2021