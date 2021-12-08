學校明年需每天升掛五星旗　教大允出席升旗禮職員提早放工

《2021年國旗及國徽（修訂）條例》今年10月刊憲生效，學校明年起須遵守相關規定，每日升掛五星旗及每周舉行升旗儀式。其中香港中文大學表示將會興建新旗杆平台，工程預計於明年4月完成。據報，香港教育大學會在逢周一早上7時半舉行升旗禮，出席升旗禮的職員將獲校方贈感謝便條，有需要可向部門主管申請提早下班。

中大回覆東網查詢時表示，正按照《國旗及國徽（修訂）條例》的規定，檢視於校園舉行升旗儀式的安排，在新的旗杆平台竣工前，中大將於2022年1月1日開始進行每周升五星旗的臨時安排，亦會於每個教學日於校園懸掛五星旗。新旗杆平台建築完成後，將成為每周升旗儀式的固定地點，亦是元旦、香港回歸日、國慶日、校慶及畢業禮等重要日子舉行升旗儀式的地點。

而香港理工大學則表示，大學明年1月起，除了每日在校園升掛五星旗，亦會每周及在香港特別行政區成立紀念日和國慶日舉行升旗儀式，以培養學生對國家的歸屬感和國民身份的認同。

據報，教大副校長（行政）及校董會秘書黃敏兒上周去信教職員，指出席升旗禮者宜穿着合適服裝，不應穿牛仔褲、短褲、拖鞋等，又指由於升旗禮早於辦公時間，出席者會獲贈發感謝便條，職員有需要可申請提早於下午4時下班。

嶺南大學早前亦曾向教職員發信，宣布從明年1月1日起，每個工作日升五星旗，及每周1次在校園舉行升旗儀式及奏國歌，以推廣國民教育及幫助學生培養對國家的歸屬感和國民身份認同，及計劃成立學生升旗隊，負責校內升旗儀式。

教育局表示，已於今年10月致函專上院校以提醒其在《條例》下的責任，讓院校按其實際情況就有關事宜制訂合適的執行安排，正與專上院校保持聯繫，以確保院校履行《條例》下的相關法律責任，並為此提供適切的支援。