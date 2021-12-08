東江流域鹹潮嚴重　廣州冬春季或制水

受天文大潮和上游持續乾旱影響，廣東省東江流域鹹潮現象愈趨嚴重，影響供水水質。廣東省廣州市自來水公司周三（8日）警告，今冬至明春期間，廣州東部地區或需制水。

廣州市氣象、水文部門預測，當地今冬至明春氣溫將會偏高，雨量較近10年同期少最多三成，鹹潮災害將持續影響東江受水區。目前單次鹹潮持續時間已由1個小時延長至近4、5個小時，令自來水取水量銳減，導致新塘水廠、西洲水廠被迫減產。

當地自來水公司形容，廣州東部供水形勢十分嚴峻，當局已啟動抗鹹應急預案，通過智能供水雲端調度供水，並利用鹹潮間隙期搶淡補水、水廠清水池容積調節等措施，最大限度降低鹹潮對供水的影響。但公司呼籲民眾應注意節約用水，並提醒廣州黃埔區、天河區等地住戶，用水高峰期水壓將變得不穩定；廣州東部高層住戶，務必做好儲水準備。

為保障供水，廣州市水務局已從上游的梅州水庫調水，以保證下游生活、生產、灌溉及生態用水。當局將視乎東江流域供水情況安排調度各地水源，必要時採取錯峰、減壓、間歇等制水措施，甚至將放寬食水含鹽度指標，以保障居民生活基本用水。

此外，廣州市已分級限制高耗水企業取水量，嚴格實行用水定額管理，對超額用水加價收費；必要時將調整高耗水企業及服務業供水時段、時長，加大再生水等非常規水源使用力度。為提升未來應對乾旱時的供水保障能力，當局將加快推進百花林水庫、北江引水工程。

資料顯示，鹹潮由潮汐漲退引起。當淡水河流量不足，海水便會倒灌，造成上游河水變鹹，形成鹹潮。鹹潮將導致河水含鹽度暴漲，一旦鹽離子含量超過每公升250毫克，河水便再不宜飲用。