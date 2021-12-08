調查指疫下收入減4成　有市民借貸度日　金額最高達40萬元

新冠肺炎疫情持續近2年，本港失業率持續高企，不少市民的經濟狀況仍未回復至疫情前。有社福機構訪問598名市民，發現近半數人疫情期間家庭收入下跌，平均減幅高達近4成；有41%人曾經借貸，平均借貸金額為77,500港元。

香港基督教服務處在今年9至10月訪問了598名市民，受訪者平均年齡為38歲，疫情前家庭平均收入為38,200港元，家庭平均人數為4人。疫情期間有48%受訪者家庭收入下跌，平均減幅達38%，55%人收入仍未能回復疫情前水平。

收入下跌受訪者者，有41%人曾經借貸，主要向親人及朋友借貸，平均借貸77,500港元，當中有60%人借4萬港元或以上，最多更有人借40萬港元。收入下跌的受訪者當中，僅21%人曾經考慮申請綜援，最終只有約4%人決定申請，遠低於借貸的百分比。不申請的主要原因是自己或家人不符申請資格（53%）及程序繁複（32%)。

香港基督教服務處政策倡導幹事吳偉明表示，曾有社工反映，有單親母親在疫情前打2份工，月入約2.2萬港元，但疫情期間只有一份兼職工作，收入大減至只有5,000港元。她打算申請綜援，但社署指因她有一份為兒子供款的儲蓄保險，因此不符資格，該名母親最後只能向親友借款。

機構建議政府容許特定人士提取部分強積金作應急之用，及有時限性放寬綜援申請門檻，長期建立失業支援制度。