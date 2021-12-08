經紀於紀律部隊宿舍外藏刀判囚　今提定罪上訴押明年1.4裁決

持急救牌照的地產代理，在秀茂坪紀律部隊宿舍外管有卡片刀，及在住所藏有大量摺刀等，又在警署接見室內損壞5張會面紀錄。他經審訊被裁定管有攻擊性武器、刑事損壞等4罪罪成，判囚32個月。他不服定罪及判刑，就其中3罪提上訴，高院今日(8日)開庭處理。聆訊期間，一名穿印黃色雨傘連帽衞衣的男子，進入法庭旁聽被保安拒絕，但他堅持推門闖入，稱欲直接向法官取指示，期間一名女保安聲稱被門撞傷，需送院治理，事件擾攘約半小時後重新開庭，法官押後至明年1月4日裁決，上訴人續准保釋。

上訴人是38歲的蘇廣達，控罪指他於2019年8月5日在秀茂坪紀律部隊宿舍地下外管卡片式摺刀及剪刀等；並於翌日在樂華邨的住所內管有萬用匙、開信刀等，以後於同日在秀茂坪警署接見室內損壞5張會面紀錄。被告在審訊時自辯稱，攜帶刀和鉸剪是作急救及拆貨之用。另外，他會從淘寶購買不同種類的刀存放在住所，再於網上拍賣平台放售。除牽涉損壞會面紀錄的刑毀罪外，他就其餘3罪上訴。

聆訊進行期間，庭外突然傳出爭吵聲，一名身穿印有黃色雨傘的連帽衞衣的中年男子隨即闖入，旁邊有保安欲阻止，但不成功。該男子高聲向法官詢問，是否法官指示不讓他入庭。法官沒有回答，便宣布暫時休庭。有保安主管到場，為聲稱手部受傷的女保安召喚救護車，警方亦介入事件。該男子隨後向記者稱，他較早前知道有人穿同類衣服進庭被拒，他想核實事情，遂換上這件上衣，但保安堅稱只讓他在庭外觀看視像直播。他只想知道是法官指示，抑或有人「雞毛當令箭」。接著，大批警員抵達，在法庭大堂位置拉起封鎖線，向涉案男子展開調查。

約半小時後重新開庭，上訴方指，事發當日現場附近沒有示威，而警方是在上訴人的行李篋內檢獲涉案物品，如果上訴人是有意犯案，放入行李篋只會阻礙自己逃走。另外，原審裁判官質疑，上訴人不可能整年也不能在淘寶出售貨品，因此不接納其說法。上訴方指，不能做成生意只是「市場推廣」欠佳，原審的推論並不合理。法官亦相信，上訴人不會如此有「遠見」，早在2017年開始「入定貨」，以便在2019年示威中使用。

案件編號：HCMA340/2020