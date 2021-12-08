西灣河開槍案續審　中槍男否認企圖搶槍　警員稱自覺危險而拔槍

前年11月西灣河發生警員開槍射傷示威者的事件，中槍男學生周柏均及另一名男學生事後被控企圖搶劫、阻差辦公和企圖從合法羈押下逃脫等3罪，2人均否認控罪，案件今日(8日)續審。當日開槍的警員A出庭作供，稱到達現場了解事件期間，轉身發現同袍並不在背後，有感「孤身力弱」，又回想起早前有落單警員受襲的片段，驚覺自身處境「非常危險」，並聽見背後有人聲指「唔好放佢走」，於是手按槍柄，後並拔槍指向朝他走來的示威者。

控方今於傳召證人前，先播放當日片段，當片段播到警員開槍，首被告應聲倒地時，有旁聽人士情緒激動至哭泣，坐在家屬席的旁聽人士更需人攙扶到庭外休息，待情緒平復。法官謝沈智慧則提醒公眾在庭內需保持肅靜，若對法庭聽取證供時造成騷擾，對被告亦不公平，籲未能控制情緒的人士可到毗鄰視像庭聽審。

警員A出庭作供表示當日駐守交通部，並與警司B及一名高級警員乘車往港島區疏導交通，及協助處理因公眾活動引起的阻塞事情。當他們駛至西灣河愛信街時，發現有塞車情況，他於是與警司B沿太安街往筲箕灣灣道方向前行以了解情況。A表示他行前，警司B則跟隨他，沿路見到有黑衣人士，並聽見有人叫「有狗」、「黑警」等，而他因當時的社會氣氛，感覺「唔安全」。當他到達涉案路口時，看見有2名人士在燈柱綁繩堵路，於是上前喝止，後見2人走入人群便沒有再追上，本打算轉身解繩開路便離去。

惟當他轉身時，卻發現警司B不在身後，「得番我自己一個」，又聽見背後突然有一把男聲指「唔好放佢走」，頓覺「自己身處嘅環境非常危險」，於是手按槍柄，並再轉身戒備。其時，A指見到一名身穿白衣、以帽笠頭及戴上口罩的人士朝他走近，後又有人尾隨，有人手持硬物等。A這時又回想起3起落單警員受襲且受傷事件，有感「得我一個，孤身力弱」，評估以警棍及胡椒噴霧不能抵禦，「好擔心自身嘅安全」，又恐如果遭受襲擊，可能會令他身受重傷，「於是我拔槍」指向白衫人士及他身後的人。

2名被告依次為21歲的周柏均及20歲的胡子鍵，他們均報稱是學生。其中周是中槍受傷的青年。2人同被控於2019年11月11日，在西灣河太安街，筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓警務人員A，以及企圖劫去A的一支警槍。周另被控於同日同地，企圖從A的合法羈押逃脫。

案件編號：DCCC 475/2020