本港今日零確診　六旬翁加納抵港檢出帶變種疑「復陽」

衞生署衞生防護中心公布，本港今(8日)沒有新增新冠肺炎確診個案，事隔1個月，本港再達至零輸入確診個案，另外本地個案達61日清零，至今本港個案累計仍為12,472宗。

另外，中心表示調查1宗外地確診懷疑復陽個案，涉及一名61歲男病人，居於尖沙咀金巴利道28號君怡酒店。他乘搭航班QR818於上月16日從加納經卡塔爾抵港，抵港時在香港國際機場沒有確診，於荃灣香港遠東絲麗酒店進行強制檢疫期間的4次檢測結果均沒有染疫。病人沒有出現病徵，並於11月30日完成強制檢疫後入住君怡酒店。

以上復陽病人於本周一(6日)根據規定進行強制檢測，結果確診，並帶有L452R變種病毒株，沒有帶有N501Y及E484K變異基因，但Ct值大於30，即病毒量低。他於5月18日及6月17日於內地接種2劑由內地研發的國藥疫苗。中心的初步調查資料顯示，該名病人今年9月曾於加納確診感染。

檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為該個案與復陽個案吻合。中心正與加納衞生當局跟進。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。