十年建屋規劃不變　維持43萬個單位　公屋輪候想快唔使諗

房屋供應緊張，政府每年更新長遠房屋需求推算目標。運輸及房屋局今日(8日)公布新一份《長遠房屋策略》周年進度報告，未來10年即2022/2023至2031/32年度的總房屋供應目標為43萬個單位，較上一年度公布的供應目標一樣。公私營房屋比例維持七三比，公營房屋佔30.1萬個，私營房屋則佔12.9萬個。

「公屋/綠置居」供應目標未來10年為21萬個，其餘資助出售單位供應目標為9.1萬個，與去年一樣。私樓方面，根據今年9月底的最新推算，未來3至4年一手私人住宅物業市場預計供應量約為9.4萬個單位，較去年增2,000個單位。

政府上月亦再度破例提早於施政報告披露，宣布未來10年已覓得約350公頃土地，可建約33萬個公營房屋單位，當中約39%來自新發展區及大型發展項目；36%來自用地改劃，餘下來自其餘項目如棕地群等，料能滿足未來10年預計的30.1萬個單位需求，為自2014年制訂長策第2次達到目標。在上述33萬個公營單位，約三分之一預計在第1個5年期(即2022/23至2026/27年度)落成，而另外三分之二預計在第2個5年期(即2027/28至2031/32年度)落成。

其中，第1個5年期的項目大多已經完成諮詢，法定改劃和其他程序，有關項目的落成時間表通常會較確實。至於第2個5年期落成的項目，大部分用地處於造地或研究階段，並需通過一系列程序，包括改劃、收地、清拆、地盤平整工程及基礎設施等，所需時間因個別地盤複雜性而定。該局又指出，政府各部門會加強內部協調，務求依時完成所需程序，如期將土地交付發展。另外，運房局同時預計，2031/32年後的下一個10至15年房屋單位供應可達56.5萬至68.6萬。

此外，就過渡性房屋，運房局稱截至上月，已有約2,000個單位落成，逾4,400個單位正動工興建，其餘逾10,200個單位正展開諮詢、採購等程序。至於酒店及賓館過渡性房屋，該局已批出6個項目，共600個房間，涉款約7,200萬港元。至於估算的居屋環境欠佳住戶數目為12.71萬。

被問及近日有私人發展商參與發展資助房屋，運房局表示，該發展商會依循居屋條款興建有關單位，認為目前房屋供應緊張，任何有助增加供應的方法都歡迎。對於部分過渡屋年期較短問題，局方相信可以靠非政府機構的協調，加上過往經驗可順利解決問題，又透露明年中會有4,000過渡性房屋落成，而後年有約萬個過渡性單位落成，加上有一部分人士亦會選擇購買資助出售房屋，故相信整體問題可解決，如年期可長到順利接駁到公屋為最理想。

對於資助出售房屋的炒賣情況，運房局稱可透過其他方法解決，而房委會資助房屋轉讓限制會檢視，將會按既定機制處理。至於新一期居屋，當局透露將於居屋及綠置居有關轉讓限制一併處理，並會適時公布。