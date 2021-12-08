黎智英服刑236天　妻女風中沉默往探監

仍然在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，先後因3宗非法集結案件，合共被判囚20個月，直至今日(8日)已經在囚第236日。黎智英妻女今午乘搭私家車於下午約3時到達赤柱監獄，2人甫落車就越過行車路進入院所，期間未有發言。

黎智英妻女今午約3時到達赤柱監獄門外，現場刮起大風，2人逆風走進院所登記探訪。由於現場等候人數不多，2人很快就能安排乘上懲教署用車到院所接受保安檢查。由於現時黎智英為定罪在囚人士，故親友每月只有2次探訪機會，探訪限時30分鐘，每次不得超過3名探訪者。

現年73歲的黎智英多案纏身，除了前年8.18、8.31及10.1的3宗非法集結案已判刑外，他另涉及其他案件，包括2020年6月4日在維多利亞公園煽惑他人參與未經批准集結；隱瞞壹傳媒大樓所在地段租契條款；違反《港區國安法》涉嫌串謀勾結外國勢力等罪外；黎智英另涉及於2017年六四集會上，在維多利亞公園內以粗言恐嚇東方男記者，涉及刑事恐嚇罪。

另外，外媒近日報道指，隨着營運資金即將用光，壹傳媒計劃本月內關閉《蘋果日報》的台灣分部，受影響員工約有300人。台灣《蘋果日報》(台蘋)資方與工會早前亦召開勞資會議，討論買賣狀況及集團被委臨時清盤人等事宜。