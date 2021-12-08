陳真傷人罪成　刀傷事主坦言不會原諒被告

無業男子陳真前年在太古城中心持刀傷人，並咬甩前區議員趙家賢一隻耳朵。其中受刀傷的溫氏夫婦，雖然現時身體上大致康復，但據知仍有不少後遺症，當中亦包括受到精神創傷，甚至再到案發現場亦猶有餘悸。男事主溫浩倫坦言不會原諒被告陳真，因為「佢唔淨止搞到我，仲搞到我屋企人！」

溫浩倫在作供後對記者表示，雖然現時他看似行動自如，但其傷口的肌肉仍感覺「扯住」，其背部有兩個凹位，好像已流失了肌肉。他稱現時仍不太想重返案發現場，以免再回想事件。在這次事件後，他只去過案發的太古城一至兩次，太太更不敢再到案發現場。不過他本人在現場附近上班，但返工也會故意兜路。他又稱現時偶爾仍會發噩夢，及經常想起在失去意識時見到的「白光」，溫認為自己是從「鬼門關」逃出生天。

溫稱事件並沒有影響到他的工作，但他與妻子仍需接受心理輔導。溫直言覺得被告「好恐怖」，因只是有人說了一些話被告便持刀襲擊他人。而在本案開審時被告曾透過代表律師表示向事主等道歉，當溫被問到會否原諒被告時，他就表示：「感受不到被告的誠意及悔意」。