Lunch哥違禁聚令還押候判　高院今准其保釋

示威常客「Lunch哥」李國永，早前承認去年4月於中環國際金融中心商場內示威時違反禁聚令。因他不願接受感化及履行社會服務令，被裁判官下令還押至下周四（16日）判刑。他今天（8日）在高院申請保釋，法官陳仲衡聽罷陳詞後，批准他以一系列條件擔保外出，包括須準時服藥。被問到是否同意遵守條件時，李語氣堅定連聲說「明白，我願意」，聲言「我今生今世都唔會再違法」。

法官今下令，19歲保釋申請人李國永以2,000港元現金，及其母親自簽5萬港元人事擔保外出。期間申請人不可違反禁聚令，亦不得離港，每周到警署報到一次，並須依時與感化主任會面，同時須依時接受治療及服藥。其親友聽到判決後不禁飲泣。

據申請人承認的案情，他於2020年4月28日傍晚，與約20人在國際金融中心商場內參與「和你Sing」活動，在商場1樓聚集、叫喊口號及展示政治標語。警員接報到場，警告在場人士離開，惟示威者未有理會，警方最終向申請人等人發告票。裁判官在申請人認罪後表示，申請人身為學生，卻不「好好讀書」、「掛住搞政治」，置疫情於不顧，表示罰款並非預設刑罰。

案件編號：HCCP 665/2021