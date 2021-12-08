餐桌距離不足1.5米　深水埗明哥認罪罰款

在深水埗經營食肆、多年來為長者及露宿者派飯的「深水埗明哥」陳灼明，其食店去年除夕接受食環署巡查時，被當場度尺發現餐枱相隔距離只得1.03米，不足法例規定的1.5米，因而被票控違反防疫規例。明哥今日（8日）在九龍城法院認罪，求情指自立例後，其食肆縮減使用四分之一的餐枱，但是店面窄小，即使將無用的餐枱擱在一旁，騰下的空間仍不足滿足法例要求。他最終被判罰款2,000港元，他在判決後表示「差個少少，惟有認罪罰錢囉，無得拗嘅，食環署都度咗。」

69歲食肆東主陳灼明，被票控身為餐飲業務負責人，沒有遵從食衞局局長根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》 的指示，即在2020年12月31日，在深水埗大南街257號地下「北河點心茶餐廳」，作為負責人，無合理辯解而沒有遵從上述規例。案情指，當日下午一名食環署高級督察到上址巡查，發現其中2枱有食客使用的餐枱，其相隔距離不足1.5米，因而票控被告。

明哥在庭外表示，防疫規例實施後，其食肆無法做晚市生意，影響經營。至於因餐枱距離「差少少」而犯案，他認為「無辦法，無得拗」，惟有甘願罰款。不過，防疫規例沒有影響他的派飯活動，反而疫情下出現更多有需要人士，而他將繼續義舉，希望讓更多基層有飽飯可吃。

案件編號：KCS 13300/2021