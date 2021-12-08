投行顧問虐幼貓罪成　官指其證供不盡不實

1名投資銀行財務顧問去年11月帶4個月大幼貓看獸醫，向獸醫承認自己虐貓令其受傷。獸醫為貓隻驗傷時，發現牠左臉、左顎及後頸腫脹，眼睛不自然眨動及瞳孔有異常，左鼻孔有乾渴血漬。涉案財務顧問否認一項殘酷對待動物罪，經審訊後於今天（8日）在東區法院被裁定罪名成立。辯方求情指本案屬單一事件，稱被告善待貓隻，希望判處罰款。暫委裁判官朱文瀚表示，被告審後定罪，欠缺悔意，而根據警誡錄影會面，被告稱曾打貓20多次，不接受被告「善待」貓隻一說，指判監無可避免，決定將被告還押至12月22日判刑。

本案27歲被告蘭天琪，被控於或約於2020年11月21日，在香港殘酷地對待而導致一隻貓受到不必要的痛苦。控方案情指，被告於去年11月25日到獸醫診所求診，被問及幼貓受傷原因時，被告笑著稱「我打的」，做出投擲物件及用手掌摑的動作，並表示因為幼貓在錯誤的地方大小便。被告審訊時就自辯稱當日只是開玩笑，因診所職員態度不耐煩、沒有當他消費者，看不起他是內地人，故他編造打貓一事，引起注意和捉弄日籍女獸醫和護士。

暫委裁判官朱文瀚今裁決指，被告的證供不盡不實、自相矛盾，多處有違情理。根據診所閉路電視影像，獸醫及護士細心為幼貓檢查，兩度確認被告打貓的說法後，護士更一直用手掩護幼貓。裁判官不認同診所職員不耐煩，也沒有看不起被告，而被告事後亦沒為此作出投訴。被告又稱不信任該獸醫，因此事後帶幼貓到另一獸醫診所，指更信任另一名獸醫，惟該診所連X光機等基本儀器亦沒有，朱官指被告的說法匪夷所思，令人費解。

被告作供時曾聲稱，自己出於北方人的幽默，見日籍獸醫貌美，故開她玩笑，又說自己是有身份地位和受過教育的人，有數億生意，不會作出欺負幼貓的行為。裁判官指被告的種種說法令人啼笑皆非，翻看診所閉路電視影像，不相信被告當時是在開玩笑，斥虐貓這殘忍行為一點也不好笑，更惶論開玩笑對象是獸醫，指被告笑著說自己打貓，只是以笑遮醜。

案件編號：ESCC1054/2021