觀塘安泰邨疑有UFO出沒　市民目擊高空盤旋逾句鐘

本港3天內兩度疑似出現不明飛行物體，東網今日(8日)再接獲讀者爆料指，今早清晨約6時許，在觀塘安泰邨目堵有不明飛行物體於九龍灣方向上空盤旋，歷時超過1小時。據拍攝片段所見，該飛行物在高空停留且散發不同顏色的強光。

報料者歐女士表示，她今日清晨回家時，發現漆黑的夜空中有股強光閃爍，起初以為是飛機掠過，但發現該飛行物盤旋許久未有移動，故隨即以電話拍攝。她指，該飛行物呈圓形扁狀，持續發出藍、綠、白等顏色的強光。歐續指，該物體的飛行高度遠高於航拍機，故排除其可能性。加上飛行物在空中逗留超過1小時，惟她未留意到最後是如何消失。

香港經常有疑似UFO事件，東網早前亦接到另一讀者爆料，昨日(6日)下午4時許，於北角一帶海邊上空發現，有呈銀色、反光的不明飛行物體，於空中不停盤旋並往西環方向飛行，歷時約10分鐘便消失於眼前。

此外，80年代初在華富邨，亦有市民聲稱發現不明發行物體，堪稱本港同類事件中最矚目。事件雖然缺乏物證如照片、影片等，但當年眾多目擊者均堅稱，曾於華富邨看到巨型不明飛行物體於屋邨上空出現，故這個「都市傳說」至今仍廣為人知。