野豬在長洲出沒　漁護署捕捉無果

野豬於長洲出現，漁農自然護理署派員捕捉無果。東網近日接獲讀者報料，指本周日（5日）長洲西堤碧濤軒後方出現一隻野豬，相信野豬是從大嶼山泅水登島，漁護署人員昨日（7日）在該處搜索，但未成功捕獲。在新措施上月出台後，該署不足一個月已捕捉及人道處理14隻野豬。

有讀者表示，周日有街坊在該處發現野豬，以電筒搜尋時，野豬受驚跑上山後消失。翌日，又有野豬出現在天福花園附近，被居民的狗隻發現後追趕，及後再消失。該讀者指，目前住在該處一帶的居民「提心吊膽」，怕遇上野豬後不知如何是好，擔心長者碰上野豬會有危險，希望相關部門認真處理。

漁護署回覆東網查詢時表示，近日接獲有關部門轉介，指有野豬最近經常在長洲出沒，遂於昨日派員到長洲調查，期間未有發現任何野豬。

另外，截至今日（8日），該署共進行3次定期捕捉野豬行動。首次行動為11月17日在香港仔深灣道，捕獲及人道處理7頭野豬；第二次行動為11月30日在北角百福道，共捕獲及人道處理2頭野豬；第三次行動則於12月6日在南區南灣泳灘，惟行動中沒有捕獲野豬。

該署亦接獲4宗由警方轉介的個案，指有野豬在市區或民居附近出沒並對公眾安全構成潛在風險，該署在相關行動中共捕捉及人道處理5頭野豬。