曱甴屋餘波未平　房署出招讓準業主再揀樓

將軍澳景林邨景桃樓中層單位驚現「曱甴屋」，事件仍未完結，早前房屋署聯絡安排購入該「曱甴屋」隔鄰租置屋回收單位的準業主劉先生，商討後續安排不果。劉先生今(8日)指，昨署方向其開出新建議，容許他可在現時未有售出的單位中再選來取代現單位，惟他心宜的地區中已再無中大單位出售，難以容納一家4口，劉先生反建議房署日後再有租置計劃回收單位時，率先安排他揀選與現址相同大小的單位，又要求房署延長成交日期至明年2月15日，好讓有更多時間處理。

「曱甴屋」嚇煞街坊，原本安穩上樓夢碎。事件中的準業主劉先生早前拒絕房署取消買賣，退回訂金，以及延遲成交期至本月31日的方案。劉先生表示，昨日房署再「發功」，容許他在現時815個租置計劃回收單位中，選取仍未出售的單位取代現單位。然而劉先生心宜將軍澳、藍田、寶琳三地點，但只剩1、2人的單位。他指已向房署職員提出，由於租置計劃會繼續推行，署方可考慮未來有與現址相同大小的單位時，讓他優先揀選。惟他指房署職員未有回覆。

劉先生續指，現時房署處理「曱甴屋」一事只把涉事單位扣分，並安放防蟲藥，惟他今日發現單位附近仍有20至30隻曱甴，難以說服自己房署能有效解決問題，故期望可以把成交日期由現時已推遲的本月底，再延長至明年2月15日，望有更多時間考慮。