政Whats噏：狙擊紀律部隊　污名化送禮習俗　徒添社會紛亂

大時大節互相送禮係傳統中國社會風俗，純粹係基於對朋友嘅尊重同重視，同親友同樂同享，但依家好友送禮，隨時會畀人講成係私相授受，甚至拉扯到利益輸送、官商勾結的層面。某啲人企喺道德嘅極高地指指點點，將正常不過嘅節日送禮習俗污名化，陰謀論咁指控同公務有關，實在是混淆是非、行為卑劣。某啲人別有用心、小事化大，將正常嘅事誇大做頭條新聞，近日呢啲人三番四次刻意抹黑執法部門，無非係唯恐天下不亂，擾亂政府管治根基，為社會添煩添亂。

近日有別有用心嘅人針對唔同嘅紀律部隊，作出誇張失實嘅報道，先喺中大橋事件報道不盡不實，特登煽動市民仇恨警隊；之後就大潭峽懲教所「智慧監獄」作出偏頗誤導嘅報道；依家冇嘢好講，就對人哋友好行徑說三道四，唯恐天下不亂。

而事實上《接受利益(行政長官許可)公告》第5條規定，訂明人員可以接受私交友好喺傳統上有送贈禮物習慣的節日所送嘅禮物，只要總值唔超過3,000蚊就得。而今次嘅食物籃正正就係3,000蚊以下，啱晒規定，有咩唔啱吖？只要政府人員有足夠嘅警覺性，知道冇超出3,000蚊就得。

況且牽涉到今次事件嘅人本來就係好朋友，朋友之間喺節日送禮再正常不過。入境處職能本身就係包羅萬有，為廣大嘅市民提供唔同類型嘅服務，你同我都一定接觸過入境處職員，接受過佢哋嘅服務，唔通入境處人員為咗避嫌，就要同全港市民斷絕關係？對於某啲人別有用心將正常嘅事妖魔化、小事化大，真係令人費解。

更重要嘅係，入境處審批簽證向來都唔係由一個人決定，更加唔係長官「一言堂」，審批簽證一向有嚴謹既定機制，網頁亦都清晰咁列明咗審批要求，如果申請人唔符合要求，即使你係認識特首都攞唔到簽證㗎。

就今次嘅事件，入境處已經解釋咗係純屬私交好友關係，唔涉及公務往來，希望有智慧嘅人可以明辨是非，唔好畀某啲偏頗嘅報道左右，送禮本來就係傳統中國人維繫友誼嘅美德，但依家竟然畀人扭曲成傷風敗俗嘅事。喺呢個充斥住假新聞嘅年代，希望大家都可以保有雪亮眼睛。