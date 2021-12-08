網上信用卡被盜用個案倍增至307宗　損失金額升74%

新冠肺炎疫情下網購風氣盛行，但消費者在網上支付時卻容易忽略相關安全性。

新冠肺炎疫情下，網購風氣盛行，但不少消費者在網上支付時卻容易忽略相關安全性。警方和金融管理局在今年首9個月發現，涉及網絡上盜取信用卡資料投訴和報案數字大增，數字較去年同期亦有急速上升。根據警方數據顯示，今年首9個月的網上盜用信用卡案件宗數為307宗，較去年同期倍升了151宗；損失金額方面，去年首9個月的270萬港元，而今年同期則上升74%，增至470萬港元。

警方指，騙徒一般會利用盜用信用卡，或以非法手段於盜取受害人之信用卡資料，繼而進行網上購物及交易。因此市民應保持警覺，例如不要開啟來歷不明的訊息或郵件、切勿點擊可疑電郵或訊息內的超連結、不要登入未經查證的網站，若該網站要求輸入個人或信用卡資料，應加倍小心。如懷疑受騙，應保存相關紀錄及立即聯絡警方。

至於金管局方面，今年首9個月接獲銀行信用卡未授權交易的投訴達207，已比去年全年的88宗為多，數字比較相差逾倍；當中有約40%與「網絡釣魚」案件有關。

金管局稱已要求銀行加強監察，通知客戶暫停有關帳戶，合理務實處理客戶要求；又指持卡人若果沒有欺詐或嚴重疏忽，一般不需為未經授權交易承擔責任。