6萬基層獲發現金津貼　團體斥僅治標促增公屋供應

公屋供不應求，港人輪候上樓時間已延長至5.9年，遠超出政府曾提出的3年輪候期承諾。政府今日(8日)承認，短期內難以增加房屋供應，至於6月底推出、為期3年的現金津貼試行計劃(試行計劃)，已有約6萬個合資格人士獲發放津貼，佔合資格申請超過90%。有團體狠批政府懶理水深火熱中的基層市民，致部分市民輪候公屋等足7至8年，促政府盡快增加公屋供應。

關注基層住屋聯席成員鍾惠賢批評指，上樓隊伍愈拖愈長，有不少基層已輪候公屋7至8年，住屋現實極為嚴峻，惟政府僅着重長遠規劃發展，認為「遠水不能救近火」，而且對基層家庭需求而言，亦要考慮其他需要，例如工作安排等。她促請政府加快公營房屋落成，惟政府短、中期措施並不到位，例如近期有不少過渡性房屋完約，住戶需遷出但又未能上公屋，到最後只能重新租住劏房，達致惡性循環。

對於輪候公屋大塞車，運輸及房屋局局長陳帆指，截至10月底，即現金津貼計劃推出約4個月，政府已向6萬合資格申請人發放津貼，按照有關津貼計劃，金額是現時綜合社會保障援助租金津貼上限的一半，其中，1人住戶1,300港元、2人住戶2,250港元、3人住戶2,700港元、4人住戶3,050港元、5人住戶3,350港元，而6人或以上住戶3,900港元。