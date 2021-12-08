1職員捷克返港染變種病毒　海洋公園萬豪酒店等22地納強檢

有22個地方因涉2宗初步確診的輸入個案，而須進行強制檢測，當中包括位於海洋公園的萬豪酒店海灣，以及機場離境大堂環亞機場貴賓室附近的2個閘口！衞生署衞生防護中心今日(8日)公布，2名早前從德國及捷克返港、均為39歲男子被驗出帶有L452R變異病毒株，2人均曾接種新冠疫苗，現被列為初步個案，其中1人於海洋公園的萬豪酒店工作。而政府亦就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，將該22個涉及該宗初步個案的地方納入強檢名單，相關人士須於本周五(10日)或之前接受病毒檢測。

2宗染疫的個案，其中1人居於太古城寶山閣，他於11月20日經德國前往捷克共和國，離港前1天檢測沒有確診，他其後在從捷克共和國經德國乘搭航班LH796於11月29日抵港，並在第9天在指定檢疫酒店進行檢測被驗出帶有L452R變異病毒株，根據資料，他曾接種2劑由內地及德國合研的復必泰新冠疫苗，同時，該病人在海洋公園萬豪酒店工作，最後上班日期為11月17日；另一病人則居於壽臣山壽山村道一獨立屋。他於11月22日前往丹麥，離港前於同月20日進行的檢測顯示為非確診，從德國經英國乘搭航班VS206於本周日(5日)抵港後同樣沒有確診，但其後第3天在指定檢疫酒店的檢測後驗出帶有L452R變異病毒株。根據資料，他同樣曾接種2劑復必泰。

患者於潛伏期間曾到訪的22個地方及相關人士，包括任何在11月17日中午12時至下午2時，或年11月17日晚上11時至11時59分期間，曾身處香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海灣LG層男員工更衣室的人士；任何在2021年11月17日下午3時至下午5時期間曾身處香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海灣地下員工餐廳的人士。

其餘需要進行檢測的相關人士及地方，包括任何在11月22日上午9時至下午1時期間，曾身處大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場1號客運大樓6樓環亞機場貴賓室(離境大堂，鄰近1號閘口)的人士；任何在11月21日傍晚6時至晚上10時期間，曾身處灣仔港灣道1號香港君悅酒店大堂層香港君悅酒店宴會大禮堂的人士；任何在11月21日下午2時至下午5時期間，曾身處銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場9樓Planet J Hong Kong的人士；任何在11月20日上午10時至上午11時期間，曾身處銅鑼灣告士打道311號皇室堡8樓八月花的人士；任何在11月19日晚上10時至11時59分期間，曾身處香港九龍尖沙咀麼地道65號安達中心地庫1樓2號舖星悅的人士；任何在11月19日中午12時至下午2時期間，曾身處中環蘭桂坊德己立街30至36號加州大廈23樓Kyoto Joe的人士；任何在11月18日晚上7時至9時期間，曾身處金鐘金鐘道93號金鐘廊Lab Concept 1樓 F04至F06號舖一風堂的人士；任何在11月18日晚上7時至8時期間，曾身處金鐘金鐘道88號太古廣場2樓220號舖IL COLPO的人士；任何在11月17日下午6時至晚上9時期間，曾身處天后永興街21號地舖及閣樓獅子林私房火鍋的人士；任何在11月16日中午12時至下午2時期間，曾身處尖沙咀梳士巴利道18號香港洲際酒店大堂低座欣圖軒的人士；任何在11月16日至12月8日期間，曾身處鰂魚涌太古城道1號太古城高山台寶山閣超過2小時的人士。

另外，同樣要接受檢測者，包括任何在11月16日至12月8日期間，曾身處鰂魚涌太古城道1號太古城高山台寶山閣超過2小時的人士；任何在2021年11月20日下午8時至下午11時期間，曾身處赤鱲角暢達路1號香港國際機場1號客運大樓7樓環亞機場貴賓室(離境大堂，鄰近60號閘口）的人士；任何在11月20日下午2時至下午4時期間，曾身處銅鑼灣渣甸街45號人人大廈地下棋哥燒鵝餐室的人士；任何在11月20日下午2時至下午3時期間，曾身處銅鑼灣高士威道66號香港中央圖書館的人士；任何在11月19日傍晚6時至晚上8時期間，曾身處尖沙咀金巴利道27至31號永利大廈地下6至10號舖源記餐廳的人士；任何在2021年11月19日下午3時至下午7時期間曾身處尖沙咀彌敦道118至130號美麗華廣場2期2樓282至283號舖CHIC PRIVATE i SALON的人士；任何在11月19日下午1時至下午4時期間，曾身處尖沙咀金馬倫道48號中國保險大廈地下A2舖元朗冰室的人士；任何在11月19日中午12時至下午2時期間，曾身處尖沙咀金馬倫道23至25A號金馬倫廣場22樓松健莊的人士；任何在11月16日上午9時至上午11時期間，曾身處鰂魚涌太古城道12號太古城星輝台衛星閣地下G1008至G1009號舖敏華冰廳的人士；任何在11月17日上午10時至下午2時期間，曾身處旺角彌敦道750號始創中心11樓1114室莫黃維牙醫診所的人士。

此外，任何在11月25日至今日期間曾身處葵涌葵盛東邨盛國樓地下G1室葵盛禮賢會幼稚園、葵涌荔景邨仰景樓(第5座)2樓禮賢會荔景幼兒園，以及何文田巴富街20號九龍小學三年級師生、大嶼山愉景灣海澄湖畔路38號智新書院二年級師生，同樣需要接受強制檢測。