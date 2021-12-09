東方日報A1：10年建屋懶改善　上樓無期問蒼天

運輸及房屋局昨公布新一份《長遠房屋策略》周年進度報告，未來10年的總房屋供應目標不變，為43萬個單位，公營及私營房屋分別佔30.1萬個及12.9萬個。雖然當局聲稱已覓得足夠土地建屋，但房屋供應卻「頭輕尾重」，未來5年的房屋供應料遠低於需求，市民上樓無期。運房局局長陳帆表明，在2022年至2027年的首個5年期中，僅約三分之一的單位可以落成，輪候公屋的基層繼續排長龍。而本港居於環境欠佳的不適切居所的住戶估算已高達12.71萬戶，較去年增約5,100戶，創自2014年的新高！有議員表示《長策》失望，炮轟政府完全脫離公眾的期望，報告純屬「例行公事」，又形容恢復公屋「三年上樓，只係一張空頭支票，搵市民笨」！

政府昨公布，《長策》的未來10年即2022/2023至2031/32年度的總房屋供應目標為43萬個單位，與上一年度公布的供應目標一樣。公私營房屋比例維持七三比，公營房屋佔30.1萬個，私營房屋則佔12.9萬個。「公屋/綠置居」供應目標未來10年為21萬個，其餘資助出售單位供應目標為9.1萬個，與去年一樣。私樓方面，根據今年9月底的最新推算，未來3至4年一手私人住宅物業市場預計供應量約為9.4萬個單位，較去年增2,000個單位。

陳帆雖聲稱，政府已覓得足夠土地興建33萬個公營單位，是推行《長策》以來第二次達標，甚至「超標」。但居於環境欠佳的住戶數字卻創近年新高，多達12.71萬戶，較去年的數字多出5,100戶。其中居於分間樓宇單位，即劏房的住戶更較去年大幅增長3,200戶，突破9萬戶至9.22萬戶。

同時，細看政府公布房屋供應「兌現期」亦令人失望，上述33萬個公營單位，約三分之一預計在第一個5年期（即2022/23至2026/27年度）落成，而另外三分之二預計在第二個5年期（即2027/28至2031/32年度）落成。但運房局依然大談達標，指2031/32年後的下一個10至15年房屋單位供應可達56.5萬至68.6萬。

議員柯創盛批評報告純屬「例行公事」，認為政府只對未來10年的房屋供應目標作微調，完全脫離基層現實的需要。他以公屋為例， 指輪候冊長期積累15萬個「一般」申請個案，而每年的新增個案接近二萬宗，但當局依然機械式將公屋供應目標訂為二萬個左右，簡直不切實際。

此外，他又狠批公屋供應目標年年甩轆，即使加上回收單位，每年實際可供編配的單位甚至比新申請個案更低，根本就入不敷支，認為長遠公屋輪候時間只會愈來愈「耐」。他認為政府必須改革《長策》，包括訂立清晰的政策目標，如恢復公屋「三年上樓」、告別劏房以及協助青年一代置業等，並將年度新建公屋供應目標增至3萬個單位，才能與政策目標掛鈎。

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