進入食肆等場所今起強制掃安心出行　長者青少年及殘疾者獲豁免

新冠肺炎疫情下中港「封關」近2年，港府為求早日獲准通關，遂將防疫措施愈收愈緊。繼11月起市民進入政府處所強制使用「安心出行」手機程式後，今日(9日)起將強制掃碼擴展至食肆等場所，而其中65歲或以上及15歲或以下的人士、殘疾人士及其他獲政府或政府授權機構認可的人士獲得豁免，相關人士可以填妥指定表格的方式，即俗稱「填紙仔」替代使用「安心出行」。

政府表示，考慮到有個別人士因合理理由未能符合相關使用「安心出行」的規定，若15歲或以下青少年在成年人陪同下進入食肆或表列場所，而該成年人已使用「安心出行」或按規定以填妥指定表格，則該名15歲或以下人士毋須填寫個人資料登記表。就「獲政府或政府授權機構認可的人士」，港府解釋視乎具體情況，把一些因沒有智能手機而未能使用「安心出行」的人士，例如無家者納入為認可人士，以便他們可以填妥指定表格方式進入食肆或其他表列場所。

港府列出必須使用「安心出行」場所，包括所有提供堂食的餐飲業務處所、酒吧/酒館、浴室、派對房間、夜店/夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、郵輪、遊戲機中心、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、美容院及按摩院、會址、體育處所、泳池、酒店及賓館，以及活動場所。

另外，因應今日開始全面使用「安心出行」的最新安排，即日起餐飲業務處所A類運作模式將不再適用。換言之，除酒吧/酒館另有規定外，所有餐飲業務場所於指明期間必須選擇以B類、C類或D類運作模式，並遵從相關防疫規定，包括要求所有涉及處所運作的員工接受定期檢測或接種新冠疫苗。

若按以上安排，B類運作模式的餐飲業務處所可提供堂食服務，而營業時間將延長1小時至晚上10時59分為止。