去年六四未經批准集會　黎智英等人裁定煽惑他人參與罪成

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，於去年6月4日不理會警方反對，在銅鑼灣維多利亞公園悼念六四事件31周年的晚會會場外現身，因而被檢控。他與另外2名不認罪之被告，上月於區域法院就煽惑他人參與、及明知而參與未經批准集結罪受審。案件已於今早(9日)10時裁決，其中黎智英及鄒幸彤被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪名成立，而鄒及何桂藍被裁定明知而參與未經批准集結罪成。

這宗涉及去年6.4在維園未經批准集結之案件，原本共有26名被告，但其中2名被告在審訊前棄保潛逃，餘下24人中，有21人早前已認罪，當中有16人已判刑，各被判監4至10個月不等，但有3人獲准緩刑。剩下5名認罪被告李卓人、胡志偉、梁錦威、蔡耀昌及梁耀忠，則會在下周一(13日)判刑。唯一不認罪的3名被告黎智英、支聯會副主席鄒幸彤、及前記者何桂藍，則於上月1日起受審。

黎智英和鄒幸彤被控於2020年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。鄒幸彤和何桂藍另被控於同日同地，連同其他身份不詳的人，在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

據控方證供，去年6月2日《蘋果日報》在網上刊登一篇文章，指黎智英受訪時表示，必定參與該年的六四集會，並且呼籲市民出來表態。去年6月4日下午約5時，鄒幸彤與李卓人在維園噴水池旁，用揚聲器去呼籲公眾參與當晚「網上悼念活動」。至傍晚6時許，黎智英抵達維園噴水池旁，引來大批傳媒圍觀，李卓人及何俊仁即時去迎接黎智英。接着李卓人在黎智英的建議下，開始帶領在場被告去燃點並高舉蠟燭，但當李引領群眾步入維園足球場時，黎並無跟隨，期間鄒將擋路的鐵馬移開。最終眾人走到6號足球場以舉行集會，何桂藍在此時加入集會。

在審訊時黎智英選擇不作供。鄒幸彤和何桂藍則在作供時表示，她們去維園並無煽惑其他人同到維園之意，亦不是去與其他人參與同一個活動。

案件編號：DCCC 857-889、891、893/2020