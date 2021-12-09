公屋輪候有增無減　政府加快建屋隨口噏　陳帆認或等逾6年

運輸及房屋局昨(8日)公布新一份《長遠房屋策略》周年進度報告，未來10年總房屋供應目標不變，被炮轟漠視基層上樓需求，無意縮短目前5.9年的輪候公屋時間。運輸及房屋局長陳帆今早(9日)在電台節目更「鬼拍後尾枕」，承認平均輪候時間存在挑戰，有機會「突破6年」，僅稱會加快建屋和編配工作。

《長遠房屋策略》估算本港居於籠屋、劏房等不適切居所的住戶高達12.71萬戶，陳帆表示，不適切居所住戶數字的確增加，但由於市民租住劏房原因不一，例如有些家庭因為收入不足而住劏房，但亦有市民是因為近工作地點而住，政府難以訂立「告別劏房」時間表。他指出，為紓緩市民住屋問題，當局已採取多個措施，包括興建過渡性房屋、提供輪候公屋津貼和推行劏房租管等，但長遠仍要繼續覓地建屋和造地。

房委會在向資助房屋小組委員會成員發放的文件中分析申請者的輪候時間，指去年7月至今年6月間，在1.58萬名獲安置的一般申請者中，有約6成人已輪候逾6年；而期內未獲分配房屋的15.3萬名一般申請者中，有兩成六人亦已輪候逾6年，當中很多個案涉及有機會影響輪候時間的情況，包括更改住戶資料及更改所選地區。

根據該文件披露，截至今年9月底，一般申請者的平均輪候時間是5.9年，當中長者一人申請者的輪候時間為3.8年，目前難以推算何時可將提供首次單位編配的平均時間縮短至約3年。房委會解釋，雖然當局已覓得足夠土地以興建10年約33萬個公營房屋單位，但10年期內的房屋供應仍取決於土地供應的多寡和時間，以及個別項目情況，加上新登記公屋申請數目每年存在變數，所以首次單位編配的時間亦受多個因素影響。