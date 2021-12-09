港府擬研港康碼紅黃綠標準　一人確診隨時令鄰居連坐

香港健康碼(港康碼)明日(10日)上午9時上架，開通系統供市民申請註冊帳戶，為粵港澳三地通關作準備。消息指，港府正研究港康碼「紅、黃、綠碼」細節，並會採取「寧枉毋縱」的標準；舉例若有居於新冠肺炎確診者所在大廈的人士，擬被列為「紅碼」，而與確診者居住同一屋苑人士，料列為「黃碼」等。

港康碼用戶成功註冊帳戶後，須再配合上傳「安心出行」應用程式中的出行紀錄、網上申報健康情況，經系統對比其住址和過去21天出行紀錄，以及確診與緊密接觸者名單後，獲取由系統判定的紅、黃或綠色個人「港康碼」。

政府上周曾表示港康碼與「粵康碼」或「澳康碼」中的紅碼、黃碼、綠碼標準相若，不過港康碼沒有跟蹤功能。據了解，港府初步構思，假設一座大廈出現確診者，居於同一大廈的居民料被列「紅碼」，同一屋苑居民則料變「黃碼」。有指港府考慮將「黃碼」範圍擴闊至確診者居住的地區，至於如何具體劃分所涉範圍，當局仍在研究當中。換言之，若市民居住的地區有人確診，所屬屋苑甚至當區居民隨時可能「連坐」，不能免檢進入內地。

明日開通的港康碼採取實名登記，申請人需登記個人資料如姓名、身份證明文件號碼和簽發日期、聯絡電話號碼、居住地址等資料，並上載在港住址證明。