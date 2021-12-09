疫下外傭荒僱主高價搶人　港島區工資升至平均5612元

有外傭平台在今年1月至12月期間向過萬名在港家傭進行調查，發現在旅遊限制下，外傭短缺引致市場工資上升，今年的平均實際月薪為5,288港元，較上年有近1成升幅。平台認為雖然政府已放寬入境限制，但未能滿足僱主對外傭需求，加上外傭來港仍需隔離檢疫，且酒店一房難求，因此僱主傾向聘用身處本港的外傭，令外傭薪酬「水漲船高」。

自2019年9月起，政府將外傭的最低月薪凍結在4,630港元。外傭平台「HelperPlace」連續3年進行年度薪酬調查，今年他們的平均實際月薪為5,288港元，較2019年的4,765港元及2020年的4,825港元為高，而今年的增幅亦較去年高。

平台表示，外傭短缺引致市場工資上升，雖然政府已經放寬限制，海外勞工人口仍然在一年之內減少超過2萬人。由於隔離酒店數量有限，來港外傭一房難求，檢疫過程冗長，還有支付隔離酒店食宿的費用。結果僱主大都傾向於僱用身處本港的外傭，對有限的外傭群體產生了大量的需求，因此外傭工資亦有所上升。

調查結果亦顯示，在港島工作的外傭，平均工資最高為5,612港元，其次是九龍5,148港元，最少是新界5,093港元，惟工作時數與工資存有負相關關係，工作時數愈長，僱主家中孩子數量愈多，工資就愈低。

平台分析指，相信旅遊限制仍將維持幾個月。如果獲准入境本港的外傭配額不變，可能會導致本地外傭短缺愈加嚴重。過去3個月，不少外傭要求月薪超過7,000港元。

儘管有較高的議價能力可獲得更高的工資，完成2年合約的本地外傭仍會尋找更好的工作條件，例如擁有獨立房間、較低工作量，以及在香港島工作，以便周末與朋友聚會，條件更好的僱主可以吸引外傭跳槽或留下為他們工作，將會為中產和低收入家庭帶來更多的招聘困難。