擬要求紅館表演者及觀眾打針入場　業界促訂寬限期勿一刀切

港府繼續全方位「谷針」，有演出業界聽聞政府擬要求在香港體育館(紅館)的表演者及觀眾，均要接種新冠疫苗才可入場，業界指有台灣歌手明年3月的演唱會已開始售票，期望政府提供寬限期，讓公布打針措施前已購票的未接種市民仍可入場，同時考慮有醫學理由不適合打針的人士可獲豁免。

演出及制作行業協會顧問謝嘉豪今(9日)表示，近日透過業界的另一團體「演出業協會」得知，當局有意要求紅館表演者及觀眾接種疫苗。謝表示，理解接種疫苗可以防止市民感染後出現重症及死亡風險，不過政府亦應要顧及實際執行，包括在公布措施前已售票的演出能否獲放寬。

他亦期望12歲以下政府未安排接種疫苗的兒童、持醫生證明不適宜打針者，亦應該獲豁免。若日後要檢查接種紀錄針才可以進場，他估計執行困難不大，因為「安心」出行已經可以檢視針卡，而外國有演唱會亦有相關安排。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良贊成將「疫苗氣泡」擴大至表演場地，認為有助推動市民打針，減低病毒傳播風險。