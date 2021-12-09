食肆強制掃碼實施　長者投訴複雜「學到忟」　酒樓生意料跌2成

港府今日起將強制掃描安心出行的安排，擴展至食肆等場所。(袁志豪攝)

香港與內地通關在即，今日(9日)起規定如非豁免人士，市民進入進入食肆、戲院、健身室等地均須使用「安心出行」。正值措施實行首天，東網記者專程到旺角一帶巡查市面狀況，只見以長者為主要顧客群的酒樓早市依然門庭若市。不過有長者直斥掃碼麻煩，另有長者則表示掃碼程式頗複雜，需要時間去學習如何使用。

86歲的區生與73歲的區太一早結伴而來，區太笑言自己覺得掃碼很簡單，但自己的丈夫卻學極都不懂，「之前知道有新例，專程花千多元為丈夫換電話，點知佢知後學到忟！放棄學！」她指現在已隨身為丈夫袋定一疊紙仔。旁邊的區生，則氣憤指「安心出行」很麻煩。

推著輪椅，與接近90歲的麥先生同行的麥太太則指，丈夫年紀大，頭腦不精靈，因此每逢出外用膳，一般都係由自己代為「填紙仔」，她表示雖然麻煩，但都體諒，始終正值疫情，希望大家食得安心。

倫敦酒樓副總經理蘇萬誠表示，新規例下，估計生意或會損失一至兩成，尤其午市，指因為部分年青人仍然對掃碼非常抗拒，反之，許多老年顧客卻早已接受，早市中有9成顧客均是掃「安心」。不過無論掃碼或填紙，他指酒樓每日都會派出2至4個人手協助食客。

此外，新例下，戲院今日亦需入內光顧的客人掃碼。71歲的陳先生則於戲院門外向記者大呻，嚴重影響生活，指自己年老，根本不太懂下載程式，所以日後多以「填紙仔」出入場所，但好多時會「搞到職員」感不好意思，有時會索性放棄入內。

而踏入12時許，記者再巡查旺角其他食肆午市狀況，市民蘇先生則表示認識一些同齡朋友仍然對「安心」非常抗拒，故沒法「填紙仔」的話，相信會以外賣取代堂食，他今日也因為工作需要而外賣。有小店員工則表示，為響應新例，今日已再沒有「填紙仔」，食客大部分已自動自覺懂得掃碼。店鋪生意暫時未見有很大影響。