孌童漢出獄一年再誘15歲少年肛交　判囚9年4個月

患有孌童僻男子曾因侵犯6名少年而入獄12載，大前年刑滿出獄後僅一年多，又再帶一名15歲少年到其住所，稱對方為老婆並強行脫去少年衣服，讓少年為他口交，再與少年肛交至射精，期間不忘用手機拍下過程且把影像傳送予他人，直至翌日才准許少年離開並給他30港元。該中年漢上月中在高院承認與未成年男子肛交、向16歲以下兒童作出猥褻行為及製作兒童色情物品等共5罪，今日(9日)被法官杜麗冰判監9年4個月。法官大讚少年主動揭發事件，認為他勇敢且是英雄，免卻其他年輕人遭被告毒手。法官得悉該少年拒絕接受心理及精神治療後，希望控方代其向社會福利署表達關注，要署方多加留意及為少年提供協助。

報稱任職電工的48歲已婚被告李國偉，在2011年曾因侵犯6名11至13歲少年，被控非法肛交等12罪被判囚12年，至2018年7月出獄。他就本案則被控於2019年9月9日，在柴灣興華(二)邨一單位，與未滿16歲的X肛交、向X作出猥褻作為、非禮X，以及製作兒童色情物品，即涉及X的12張相及9段片段，另發布兒童色情物品，即涉及X的2張相及3段片段。

法官判刑時表明本案是令人傷感案件，被告對X做出蔑視及侮辱行為長達一晚。據X的報告指事件對他的身心均造成嚴重創傷，且曾產生自殺念頭，故認為X極需要協助；至於被告，其律師指他承諾不會再犯，又稱下次認識該類少年時會先問他是否超過18歲，但法官指被告過往有同類案底，在出獄後約一年再犯案，且有孌童僻需服藥，故認為其承諾沒有分量，且重犯機會高。

法官指根據現時上訴庭指引，與未成年男子肛交最高刑罰為監禁5年，但刑期未能反應本案的嚴重性，惟仍須跟隨上訴庭指示。法官認為上訴庭或應就同類控罪於不同情況下作調整。法官指不管判處被告監禁多少年，亦不足以反映對X造成的創傷。法官考慮到被告重犯機會高，案件亦有加刑因素，包括被告與X的年齡差距、案發時無使用安全套及侵犯X後，續透過發送影片及照片而侮辱X，令他於成長階段中受嚴重創傷，法官最終就5項控罪判處被告監禁9年4個月。

案件編號：HCCC 49/2021