GODIVA 6款法國雪糕含禁用除害劑　食安中心促即時停售

食物安全中心今日(9日)公布,GODIVA品牌的6款法國進口雪榚,因有關產品部分批次所使用的穩定劑被驗出含有歐洲聯盟禁用的除害劑環氧乙烷,受影響產品已進口本港,呼籲業界如持有受影響批次的產品,應立即停止使用或出售。

食安中心表示,GODIVA的6款產品包括「Chocolate Cheesecake Flavoured Ice Cream」、「Milk Chocolate Frozen Confection with Dark Chocolate」、「Belgian Dark Chocolate Ice Cream」、「Vanilla Flavoured Cocoa Infused Ice Cream」、「Caramel Coffee Frozen Confection with Dark Chocolate Chips」,以及「Strawberry Ice Cream with Dark Chocolate Chips」。

中心指受影響產品曾進口本港,得悉事件後隨即聯絡本地有關進口商跟進,初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。基於環氧乙烷已被歐盟禁用,為審慎起見,上述進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售,並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜,可於辦公時間致電上述進口商熱線3765 5818。中心指會就事件通知業界,並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。