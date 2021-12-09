區會斥配水庫導賞團名額少　轟水務署缺席拒聽民意

水務署本月15月起舉辦深水埗主教山配水庫參觀導賞團，料每月開放予1,000人參與。深水埗區議會轄下的工作小組今（9日）討論有關導賞團情況，有區議員批評導賞團中失缺與社區的聯繫，認為部門應諮詢民間專家意見，加入更多與配水庫有關的社區歷史在內，又建議增加每日參觀人數的名額。亦有區議員指由於區議會已被收回撥款權，故在推行保育相關的社區參與項目時面對困難。水務署並沒有派員出席今次會議，在席議員狠批部門拒聽民意。

社區保育、樹木管理及環境保護工作小組會議甫開始時，工作小組主席袁海文表示對水務署沒有代表出席會議感遺憾，反只作書面回覆，明顯不尊重民間聲音。他指原負責主教山配水庫事宜的工作小組曾邀請不同民間專家討論，大致就舉行工作坊乃導賞團的方向有共識，亦有團體已就此入標。

不過，他指由於政府10月突收回區議會撥款權，形容原本的計劃變成了「彌留狀態」，希望該區民政事務處可有盡快交代詳情。袁又指，現時受禁聚令措施限制，故水務署需向政務司司長要求豁免人數上限至最多12人，認為部門應爭取將上限增加3至4倍，令更多市民可參與其中。

由於區議會被收回撥款權，該區區議員李庭豐表示，原處理配水庫事宜的工作小組申請了社區參與計劃30萬港元的撥款，作主教山保育相關的社區參與項目。當中25萬港元用作舉辦工作坊讓市民提出創意建議，另有5萬港元舉行導賞團，但現時的撥款已「不翼而飛」，關注區議會再提出有關方案時，民政事務處會否撥出款項。

該區區議會主席覃德誠認為現仍未知導賞團計劃會維持多長時間，亦未知未來會否開放公眾自由出入，形容水務署都是「見步行步」。他又認為該處屬珍貴古蹟，應保持原貌及加入更多人民歷史色彩，強調一切需要先在社區討論，惟現時已沒有社區參與計劃的撥款權，憂難以舉辦諮詢活動。