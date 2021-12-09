2021世界人才競爭力報告　香港十大不入仍居亞洲首位

瑞士洛桑國際管理發展學院(IMD)周四(9日)發表《2021年IMD世界人才競爭力報告》(IMD World Talent Ranking 2021)。報告比較全球64個經濟體的人才技能及競爭力水平，香港排第11，較去年上升3位，超越今年排第12的新加坡，成為亞洲地區最具人才競爭力的地區，但在世界排名上則仍然十大不入。

報告以投資與發展人才、吸引與留住人才、人才準備度三方面為主要準則，各準則再有不同的評分項目，各設有獨立排名。在投資與發展人才方面，香港今年整體排第14位，較去年排第23有進步，但在其中1個評分項目「教育公共開支」只排46名。在吸引與留住人才範疇，香港今年總體排第26，比去年的第18位差，「生活成本指數」更是幾乎包尾排第61。香港在人才準備度今年排第1位，去年排第2，但在「勞動力增長」項目只排第50。

今年最具人才競爭力的頭10個經濟體依次為瑞士、瑞典、盧森堡、挪威、丹麥、奧地利、冰島、芬蘭、荷蘭及德國；台灣排第16位，比去年上升4位；中國大陸則排名第36位，較去年上升4位。