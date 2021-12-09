今增7宗輸入病例　居太古城壽山村道2男子外遊返港確診

新冠疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，今(9日)新增7宗輸入病例，全部患者帶變異病毒株，本港累計12,479宗確診。

新增個案涉及4男3女，年齡介乎30至57歲，6人由A組指明地區（高風險）抵港，1人由抵港當日為B組指明地區（中風險）的地區抵港。4人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，2人於指定檢疫酒店檢疫期間確診，其餘1人在指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）檢疫期間確診。

上述個案中，個案12482涉及一名39歲男病人，居於壽臣山壽山村道一獨立屋。他於上月22日先行前往丹麥，離港前於上月20日進行病毒檢測證無染疫。他其後從德國經英國乘搭航班VS206於本月5日抵港，抵港時抽取樣本同證無染疫，他於抵港後第3天在指定檢疫酒店的檢測樣本結果呈陽性，同日出現病徵，ct值少於30，並確認帶有L452R變異病毒株。他於潛伏期在港曾到訪的地點已納入強制檢測公告。

至於個案12483涉及另一名39歲男病人，居於太古城寶山閣。他於上月20日經德國前往捷克共和國，離港前進行病毒檢測證無染疫，他從捷克共和國經德國乘搭航班LH796於上月29日抵港，當時抽取樣本同證無染疫，於抵港後第9天樣本結果呈陽性。病人沒有病徵，ct值少於30，並確認帶有L452R變異病毒株。他在香港海洋公園萬豪酒店工作，最後上班日期為上月17日。他於潛伏期在港曾居住、工作相關和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。

另外，由於印度航空營運於本月5日由印度德里飛抵香港的航班（AI1314），有1名乘客經抵港檢測而確診，以及有1名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止印度航空營運的客機在本月9日至22日期間從德里着陸香港。