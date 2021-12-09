涉煽動被還押　言語治療師總工會秘書上訴終院拒受理

警方國安處今年7月拘捕香港言語治療師總工會的正副主席及3名成員，指5人涉嫌發布刊物，意圖引起年幼孩童對特區政府及香港司法的憎恨、煽惑使用暴力及慫使不守法，被控串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，均須還押候訊。其中工會秘書伍巧怡早前向高院原訟庭申請保釋被拒，她今天（9日）到終審法院申請上訴許可，爭議國安法的嚴格保釋框架是否適用於她被控的罪名。惟首席法官張舉能、常任法官李義及霍兆剛認為並其上訴無合理可爭辯之處，拒絕批出上訴許可。

本案上訴許可申請人伍巧怡（28歲）連同工會主席黎雯齡（25歲）、副主席楊逸意（27歲）、司庫陳源森（25歲）及理事方梓皓（26歲），同被控違反《刑事罪行條例》下的串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪。控罪指他們於2020年6月4日至2021年7月22日，在香港一同串謀和與黃凱晴及其他人串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，包括3本名為《羊村守衞者》、《羊村十二勇士》《羊村清道夫》的書，具意圖引起對香港特區政府及香港司法的憎恨或藐視、或激起對上述兩者離叛，及煽惑他人使用暴力，及慫使他人不守法或不服從合法命令。

申請人一方質疑，《港區國安法》42條下的嚴格保釋框架，是否適用於申請人現在面對的控罪。其大律師指出，申請人現時並非被控違反《港區國安法》，而是被控違反《刑事罪行條例》，即使案件涉及到國家安全議題，但國安法的嚴格保釋框架涉及到基本人權，而本案情況從未在庭上公開爭辯。律政司一方回應時，則指申請方的理據並非合理可爭辯，認為當罪行涉及危害國家安全時，《港區國安法》的保釋框架已適用。3名法官聽取雙方陳詞後，決定不批出上訴許可；決定的詳細理據，將擇日以書面形式頒布。

案件編號：FAMC 32/2021