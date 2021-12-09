母親出走60載　子女求助紅十字　尋親冀重聚

紅十字會基於人道理由，在2019年2月接獲1宗尋人個案，並於今日(9日)在紅十字會總部舉辦記者會講解詳情細節，希望透過大眾傳媒的力量，令更多港人得悉此事，助查詢人尋回分離六十載的母親，把離散家庭重新團聚，不留遺憾。

查詢人范慶國表示，其母親名字為麥蘭，現時年齡估計約87至89歲，身高約150多厘米。當時他們一家五口曾經住在荔枝角附近的福華村，即現時的香港工業中心附近，母親是全職家庭主婦，與街坊的關係尚算不錯。在范先生3歲的時候，因父母意見不合，母親自此離家，范生亦再未見過母親一面，遺留的只有1張僅存的昔日父母舊合照。

查詢人范先生又指，其姊弟妹3人一直未忘母親昔日對他們的疼惜。同時又考慮到其父現已離世，相信失散的母親同亦年事已高，亦有心理準備她可能同已離世，現只為不留遺憾，盼望尋回已經失散了超過60載的母親。

查詢人的姊姊范喜蓮又表示，偶爾記得母親離去的時候是冬天，而且當時還年幼，根本無預兆母親在那刻會自此一去不返，因此與母親最深刻的記憶，只停留在她們的小時候，母親是非常疼惜她們，譬如常常都將最好的食物「菠蘿包」留給她們食，母親自己則食餘下的麵包碎，以及每逢新年都給她們買新衣服及買雞加餸，因此每逢新年都特別思念母親。

查詢人范生與姊姊一同表示，如果是次能成功尋回母親，最想「錫佢一啖」，以及再與母親分享兒時最常食的菠蘿包。

香港紅十字會除了為天災及戰禍受影響的人提供緊急賑演援助外，亦關注與親人失去聯絡的人在心靈上的痛苦，故此提供尋人服務，助離散家庭團聚。香港紅十字會社區服務助理經理譚佩詩亦藉此呼籲，若果港人有任何消息，務請盡快聯絡她們，可致電熱線： 25077135。