屯門警區主動出擊巡娛樂場防罪兼防疫　發15張告票

隨着聖誕節及新年臨近，娛樂場所人流及消費更趨活躍，有見及此，屯門警區刑事部主動出擊防罪，聯絡其他政府部門高調巡查區內多間酒吧及夜店，防範可能出現的罪案之餘，亦為防疫出一分力。行動中，警方共發出15張定額罰款通知書。

屯門警區刑事部及軍裝部、新界北總區機動部隊及其他政府部門，於本周二(7日)至今日(9日)展開代號「犁庭掃穴」反罪惡行動。行動中，警方發現10男2女顧客(18至23歲)沒有使用安心出行或違反限聚令，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。有場所的19歲女職員及27歲男職員因無佩戴口罩及未能提供已接種疫苗紀錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）及《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。警方遂向他們發出定額罰款通知書。

此外，一名35歲場所男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），該處所亦被發出通告，禁止於指定時間內提供在場所內進食或飲用的食物或飲品，並只容許安排不多於2人一枱等，為期14日。

假期將至，警方將會繼續聯同其他政府部門主動執法，打擊各種犯罪活動。警方呼籲市民顧己及人，必須嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。