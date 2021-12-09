TG群組煽動暴力抗安心出行及杯葛立會選舉　管理員等4人被捕

警方近日發現有人在通訊軟件Telegram設立群組，提倡反對政府使用「安心出行」的政策，以及鼓吹市民不要接種疫苗，當中更呼籲大眾在11月20日和今日(12月9日)參與未經批准集結及「三罷」行動，並煽動使用暴力大肆破壞。另外，有人亦在該群組及經其他網上途徑，呼籲其他人以投白票、不投票等手段杯葛本月19日的立法會換屆選舉。

警方經過情報收集及深入調查後，昨日(12月8日)在黃大仙、灣仔、屯門及西貢拘捕2男2女(29至42歲)，涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」及「煽惑他人刑事毀壞」，另檢獲9部手機及1部電腦。

被捕人士分別報稱無業、媒體製作者、網媒記者及家庭主婦，當中2人屬群組管理員，另有2人則是涉及發表煽動他人犯法言論的成員，他們現正被扣查。警方的行動仍然進行中，不排除有更多人被捕。據悉，其中一名被捕人士為一間網媒的始創人兼記者、被稱「姜牧師」的姜嘉偉(30歲)。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組譚威信警司表示，涉事群組在上月中旬設立，現有500多人訂閱。警方強烈譴責個別人士的自私及不負責任行為，當市民大眾同心抗疫之際，有人公然以非法手段煽惑他人逆向而行，為公共健康帶來嚴重風險，完全目無法紀，以為藏身網絡世界便可以無法無天，籲市民勿無視網上言論的法律責任，而警方亦會竭盡全力將犯法者繩以之法。