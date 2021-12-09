公務員學院成立　聶德權：加強對憲制了解為重中之重

公務員學院今日(9日)舉行成立典禮，其臨時院址現設於北角政府合署，至於長遠位於觀塘的院址料於2026年底完成，而院長招聘爭取明年上半年到任。政府強調在培訓公務員國家觀念和對國家發展的認識上，大有完善空間，而公務員事務局長聶德權亦指加強公務員隊伍對特區憲制秩序的了解，是公務員培訓的重中之重。另外，同場的建築署署長何永賢指新學院設計將加強連繫和互動。

不單止要加強公務員的國家觀念和對國家發展的認識，政府亦提出對加強公務員培訓的4點期望，包括要正確理解憲法和基本法確立的特區憲制秩序，貫徹落實愛國者治港原則，確保一國兩制行穩致遠及香港長期繁榮穩定。因此公務員學院首要任務是加入公務員對一國兩制方針上特區與中央關係，國家憲法、《基本法》和《港區國安法》的培訓，公務員要增強自覺維護國家安全意識。

政府又指香港要融入國家發展大局，必需先掌握國情，作為特區公務員尤其是領導位置的官員，必需尊重和認識中國共產黨的理念和精神。政府又希望學院為公務員安排更多培育正面價值觀及態度的機會，公務員同時要做好促成者和推廣者角色，向外地和內地講好香港故事。

聶德權在致詞中指公務員隊伍是港府骨幹，而加強公務員隊伍對特區憲制秩序的了解，是公務員培訓的重中之重，新入職人員要完成基礎培訓，職級達一定程度的公務員亦要參與進階培訓；學院已與9所內地院校合辦國家事務研習課程，未來會增加培訓名額；學院亦會和北京大學開辦公共行政管理碩士課程，讓具有晉升潛質的公務員有一年在北京全時間學習，進一步掌握國家治理和發展經驗和全球局勢。

同場的建築署署長何永賢指最初有考慮在柴灣及將軍澳覓地，最終選擇在觀塘建立公務員學院。他指公務員學院鄰近觀塘港鐵站，有一個共融廣場及展能中庭，當中設有樂齡及展能設施，供殘障藝術家展示作品，同時設有一個相通階梯及共樂花園。至於公務員學院設有診所、資源中心、演講廳、課室。

何強調課室設計的組合靈活自由，可以自發性提議一些項目及學習題材，甚至可以將學習活動融合一起。而學院有3個中庭，以開放式的階梯及中庭連接各個樓層，加強連繫和互動。另外，何永賢指期待不同的建築方法上，現在同事已在處理評標工作，她指很多承建商提出很多新的方法，包括新的組裝合成建築方法。