餐廳賣香港眾志違規口罩　覆核成功罰款減半

已解散政團「香港眾志」去年被揭發售賣之口罩的保護功能與標示不符。有份售賣涉事口罩的餐廳「The Artlab by Favilla」之經營公司及負責人上月承認供應含虛假商品說明貨品罪，公司與負責人各被判罰款1萬港元。事後它們認為刑罰過重，今天（9日）在觀塘裁判法院向裁判官提出覆核。其代表律師指涉事公司與負責人重犯風險低，不過裁判官就指口罩是否達標，對使用者的健康構成風險，加上案發時香港口罩供應短缺，故案件屬嚴重。惟裁判官考慮到2被告與口罩供應商儲存的935盒口罩無關，最終決定將罰款減半，至公司與負責人各罰5000港元，合共1萬港元。

今天尋求覆核刑罰的被告朝花夕拾有限公司及其董事梁百豪，各被票控一項供應應用虛假商品說明的貨品罪。案情指海關人員於去年4月21日在在觀塘開聯工業中心某單位內，以600港元從朝花夕拾有限公司購買6盒口罩。經化驗後，發現該些口罩未能達到如包裝所講的「ASTM Level 1」保護程度，即屬虛假商品說明。梁承認從與香港眾志有關的「衝刺有限公司」入貨。

控方今天呈上由海關提供、關於應用虛假商品說明銷售口罩的案件及罰款資料。辯方就指，控方提供的資料與本案有差異，因控方呈堂的資料中，大部分涉案被告均為藥房或銷售商，而本案被告並以售賣口罩作本業，兩者的重犯機會不可比擬。

暫委裁判官曹欣慈則認為，同類案件沒有上訴庭案例作指引，故應集中考慮本案案情。在今次事件中，「衝刺有限公司」被發現藏有935盒涉事口罩。裁判官問辯方這批口罩是否朝花夕拾暫存於衝刺內，辯方否認，並指出海關人員在4月21日買口罩後，並未即時揭發和拘捕被告；8天後海關再到餐廳打算再購買時，餐廳已停售口罩。海關其後查悉口罩供應商為衝刺後，才到場檢獲上述的935盒口罩。控方亦確認，就衝刺的935盒口罩，控方並沒有指控與朝花夕拾有關。此外辯方又補充，衝刺曾開記招發售涉事口罩，故一般市民亦可直接向衝刺購買口罩。

案件編號：KTS17873、17874/2021