教師工時長壓力大　近80%受訪者勸籲勿執教鞭

本港教師健康情況一向備受社會談論，有教育團體發出問卷研究教師身心健康，並於今日(9日)公布調查結果，顯示有74%受訪教師每周工作超過51小時或以上，較去年的67%為高；而有85%的受訪教師形容，現時工作壓力「過大」和「略大」；而壓力過大的教師有39%，數字更創下過去3年調查的新高。另有79%受訪者表示，不鼓勵或很不鼓勵學生或子女將來投身教師行列，較去年的75%有所增長。調查促請教育局正視狀況，並建議訂立最高工時指引、減輕行政工作，以及改善醫療福利和病假計算方式等。

香港教育工作者聯會聯同香港教育工作者工會於今年11月上旬向全港學校進行調查，收到1,206位在職教師回應，其中計算工時方面，高工時教師(即每周工作61小時或以上)的比例進一步上升至34%，而按受訪者背景分析，中學和小學教師高工時的情況較為普遍，接近40%；近90%教師期望每周的總工作時數為50小時或以下。

至於超過80%受訪教師表示工作壓力過大和略大，當中又以前線教師及中層主任面對的壓力相對較大，兩者分別佔受訪的41%和39%。壓力來源方面，有82%教師工作壓力來自學校行政工作，其次為教學，包括批改、備課、上課的58%，而學生的學習差異擴大和學生情緒問題則有57%和50%。另外，有99%受訪教師亦過去一周出現負面情緒，比率為近年新高。

除了精神健康外，身體上痛症亦困擾教師們。調查指，今年教師出現的常見健康問題包括腰酸背痛、頸肩疼痛及喉嚨痛，全部均佔超過55%。其中又以女教師、年齡25歲以下及31至40歲的教師，遇到較多健康問題，而前線教師較中層主任及校長/副校長，出現較多健康問題。

另外，就教師快樂程度，以10分為滿分，今年47%受訪教師選擇6分或以上，選擇4分或以下的教師有39%，5分及格的則有14%。調查認為，基層教師及年輕教師對其自身快樂程度較其他組別為低，其工作壓力大和工時過長的話，亦影響他們的快樂指數。