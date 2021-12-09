西灣河開槍案續審　開槍警指縱危險亦不可後退

前年11月西灣河發生警員開槍射傷示威者事件，中槍男學生周柏均及另一名男學生事後被控企圖搶搶、阻差辦公和企圖從合法羈押下逃脫之案件，今日(9日)在區域法院續審。辯方向開槍警員指，周當時手無寸鐵，周圍的人亦無特別動作，質疑警員開槍時根本沒有生命威脅，但警員不同意。

獲准匿名的警員A今續作供，表示當日配備除手槍外，亦有警棍及胡椒噴霧，但他制服首被告周柏均時，並沒有使用警棍或胡椒噴霧。A指於2017年曾接受機動部隊訓練，後亦有接受處理示威事件的訓練，但「我未做過真正嘅打暴動」，亦不曾被調往處理暴動事件的隊伍。

A昨日曾表示，事發時因感到自身處境危險，又有人叫「唔好放佢走」，及有一名白衣男朝他走近，所以他拔槍戒備。之後他又感到被告想搶槍，所以開槍制止。辯方今天盤問A時質疑，他雖然覺得危險，但又不離去。當時其身後沒東西阻礙他後退，但從片段截圖可見，他反而向危險情況的方向前行，質疑他行為矛盾。A不同意，解釋當時雖感到驚慌，「因為我係一個警察，我要攪清楚件事」，並指即使走亦未必可離開，故選擇轉身面對。A又稱整個過程很短暫，片段見他踏前，乃屬「連串轉身動作」，而且他身為警察，當有人違法要作出拘捕時，沒有理由退後。A認為白衣男當時有所動作，及以手勢煽動他人跟隨，A於是決定上前拘捕白衣男非法集結。

本案2名被告依次為21歲的周柏均及20歲的胡子鍵，他們均報稱是學生。2人同被控於2019年11月11日，在西灣河太安街，筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓警務人員A，以及企圖劫去A的一支警槍。周另被控於同日同地，企圖從A的合法羈押逃脫。

案件編號：DCCC 475/2020