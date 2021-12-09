東頭懲教所囚犯集體搞對抗　黑豹部隊等出擊將26人隔離

東頭懲教所管方近月加強打擊所內還押在囚人士的賭博活動，有人疑為此感不滿，煽動他人抗爭。至今日(9日)相關目標人物伺機欲搞事，22名在囚人士集體要求轉地方，懲教署當機立斷採取行動，並調派「黑豹部隊」及警衛犬隊等到場支援，最終將26名涉案人士隔離調查。

東頭懲教所管方近月加強打擊所內還押在囚人士的賭博活動，並對多名在囚人士採取紀律檢控，情報顯示，連串打擊行動成功遏止所內賭博風氣蔓延，但亦引起部分在囚人士不滿，密謀重組活動謀利，開始煽動其他在囚人士加入對抗行列，迫使管方讓步默許睹博活動，管方隨即對目標人物進行嚴密監察。

至今午12時許，當時還押在囚人士日間活動室內共有61名在囚人士，當中22名同一時間就工作安排為由，集體要求轉換至其他地方，企圖擾亂院所運作。署方即時採取行動，調派區域應變隊、保安組人員及警衛犬隊到東頭懲教所支援前線人員，將該22名滋事分子及幕後策劃的另外4名在囚人士隔離調查，確保院所保安及穩定。

據了解，監獄內經常出現「兵捉賊亅的情況，部分在囚人士會用盡方法偷偷摸摸進行賭博活動賺快錢，保安組人員聯同前線人員亦會經常進行打擊行動，遏止賭風。保安組出身的懲教署署長胡英明當然對獄內賭風採取零容忍態度。今次涉事在囚人士利用群眾壓力，企圖迫使前綫人員就範，簡直是以卵擊石，胡英明一定會手起刀落，絕不手軟。這班搞事份子相信要在特別組囚室單獨過聖誕節及新年。

懲教署強調，會確保一個安全和穩妥的羈押環境，並會採取措施打擊院所內任何的非法活動，絕不姑息。東頭懲教所是一所低度設防監獄，羈押男性成年還押及定罪在囚人士。