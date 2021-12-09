英現Omicron狂潮　留學生回港高峰未列監測名單　專家憂聖誕爆疫

變種病毒Omicron入侵多國，當中英國、美國、澳洲、葡萄牙及南韓等地更已現社區爆發，食物及衞生局局長陳肇始曾稱，若當地發現有懷疑社區感染個案，會對相關抵港人士實施更嚴格要求，包括須入住竹篙灣檢疫中心7日。惟上述地區至今仍未納入名單，令名單滯後，亦未有交代列入名單準則。有醫生指英國Omicron疫情正惡化，料聖誕新年長假期大量留學生回流，酒店一旦有檢疫漏洞，隨時引爆第5波疫情。

港府早前將非洲12個國家列入「加強對變異病毒株Omicron監測的指定地區」名單，從該些地區入境者，須先到竹篙灣檢疫中心隔離7日，再到檢疫酒店完成餘下14日檢疫。陳肇始曾表示：「個別地區涉及Omicron的風險較高，例如當地發現有懷疑社區感染的個案，政府會對相關抵港人士實施較其他A組指定地區更嚴格的檢疫及檢測要求，包括要求必須入住竹篙灣檢疫中心7天。」不過，隨住全球Omicron疫情蔓延，多國已有社區傳播，但港府至今仍未更新名單。

英國的Omicron確診個案近日以倍數上升，至今確診至少逾600宗，據當地衞生大臣估計，實際感染Omicron的人數可能達到逾萬人。呼吸系統專科醫生梁子超表示，英國目前已有數百宗Omicron確診個案，數字雖相對南非等地少，但本港與英國有較頻密的航班及旅客往來，風險實際上較南非更高。他又擔心留學生大量回流勢加劇社區爆發風險，尤其檢疫酒店不時爆出防疫漏洞，加上Omicron本身對新冠疫苗的免疫逃逸能力高，接種亦未必有效防禦。

他指英國的疫情一旦急速上升，例如短期內增加10倍，港府應採取迅速應變措施，「其實只有兩個選擇，一是禁飛英國航班，但這樣做會影響港人回流；二是全部在竹篙灣檢疫21日」。他又指現時港府將這些爆發Omicron的地區納入A組地區根本於事無補，只是延長其檢疫期，但酒店的爆發風險亦未排除，籲將所有從高風險國家回港的人士均要到竹篙灣隔離，「就來通關，無理由臨門一腳又出事。」